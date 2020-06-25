В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека

В медицинских учреждениях республики и на дому под наблюдением врачей остаются 3424 человека.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса в Республике Крым заявил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 3424 человека, за последние сутки взято под наблюдение 212 человек, снято с наблюдения 198 человек. Под динамическим наблюдением на дому находится 2232 человека, в стационарах 291 – поступило 13, выписано 5. Также на лечении в стационарах находится 196 пациентов с внебольничной пневмонией, 14 из них в тяжелом состоянии, — сообщил Лясковский.

Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 7 человек. В обсерваторах Крыма находится 901 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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