Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека ● За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек ● Маски не снимать: МЧС Крыма напомнило о требованиях Роспотребнадзора ● В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря ● В Крыму скончался еще один пациент с COVID
В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу
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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует жителей республики, что Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории будет проводиться сероэпидемиологические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2.
Проведение серологического мониторинга в условиях пандемии COVID-2019 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, позволяющего прогнозировать развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации, а также своевременно разрабатывать профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Оценка состояния коллективного иммунитета к вирусу SARS СоV-2 предусматривает обследования детского и взрослого населения различных возрастных групп населения, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания путем отбора образца сыворотки крови.
Каждый желающий принять участие в тестирование самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) должен пройти анкетирование, отмечая свое согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание, что тестирование не могут проходить лица, находящиеся на стационарном или амбулаторном лечении по поводу инфекционной патологии.
В целях оценки популяционного иммунитета Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям Республики Крым, желающим пройти бесплатное тестирование к вирусу SARS СоV-2 заполнить анкету (с обязательным указанием номера телефона) на сайте ФГКУЗ «Противочумная станция Республики Крым» Роспотребнадзора (ссылка: krimpchs.ru).
После проведения исследований результаты лабораторного тестирования придут на указанный в анкете адрес электронной почты, либо в виде СМС на указанный номер телефона.
Консультативную помощь по заполнению анкеты можно получить по номеру телефона +7 (978) 972-81-01.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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