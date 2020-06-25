Власть
В Крыму более 4000 человек лечатся от наркозависимости
За последние три года ситуация с заболеванием наркоманией в Крыму стабильна: нет ни большого роста, ни большого падения.
Об этом главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко рассказала сегодня во время онлайн-конференции.
— В течение последних трех лет количество людей, которые попадают в поле зрения наркологов и у них выявляется синдром зависимости от тех или иных наркотических веществ, остается стабильным. Нет большого роста, нет большого падения. Но успокаиваться рано, впереди еще много работы, — сказала Марина Шоренко.
Она подчеркнула, что в Крыму прослеживается общероссийская тенденция: структура потребления меняется от инъекционных форм к не инъекционным.Так, на данный момент в Республике Крым более 4 тысяч человек с подтвержденным диагнозом наркомания:
— Количество людей, которое у нас официально зарегистрировано, в пределах 4200 — 4300 человек в Республике Крым. То есть, чуть больше 4 тысяч человек с диагнозом наркомания находятся под наблюдением у наркологов, — уточнила Шоренко и добавила, что людей помещают под наблюдение врачей психиатров-наркологов только после добровольного согласия.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ФСБ заявили, что «перекрыли канал контрабанды наркотиков из Украины в Крым». Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.
В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака. В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».
Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.
Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.
На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя
Не в силах сдержаться от чувства собственного бессилья, глава Крыма в сердцах бросил ручку на стол.
Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными
Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.
Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против двух министров обороны времен президента Виктора Януковича – Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 июня
На севере Крыма подтоплены дома
В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.