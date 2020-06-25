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Власть

В Крыму более 4000 человек лечатся от наркозависимости

16:57 четверг, 25 июня 2020

За последние три года ситуация с заболеванием наркоманией в Крыму стабильна: нет ни большого роста, ни большого падения.

Об этом главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко рассказала сегодня во время онлайн-конференции.

— В течение последних трех лет количество людей, которые попадают в поле зрения наркологов и у них выявляется синдром зависимости от тех или иных наркотических веществ, остается стабильным. Нет большого роста, нет большого падения. Но успокаиваться рано, впереди еще много работы, — сказала Марина Шоренко.

Она подчеркнула, что в Крыму прослеживается общероссийская тенденция: структура потребления меняется от инъекционных форм к не инъекционным.Так, на данный момент в Республике Крым более 4 тысяч человек с подтвержденным диагнозом наркомания:

— Количество людей, которое у нас официально зарегистрировано, в пределах 4200 — 4300 человек в Республике Крым. То есть, чуть больше 4 тысяч человек с диагнозом наркомания находятся под наблюдением у наркологов, — уточнила Шоренко и добавила, что людей помещают под наблюдение врачей психиатров-наркологов только после добровольного согласия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ФСБ заявили, что «перекрыли канал контрабанды наркотиков из Украины в Крым». Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки медпрепарата с наркотическими свойствами из Украины в Крым.

В Крыму правоохранители занялись поиском посевов мака. В Республике Крым стартовала антинаркотическая межведомственная операция «Мак».

Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма. Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.

Житель Феодосии отправил приятелю наркотики по почте. Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии окончено и направлено с обвинительным заключением в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, обвиняемого в сбыте наркотических средств каналами почтовой связи.

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