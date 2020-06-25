Власть
В ФСБ ходатайствуют о продлении ареста украинскому военному в Крыму
В Крыму Киевский районный суд Симферополя 26 июня должен рассмотреть ходатайство дознавателя пограничной службы ФСБ о продлении меры пресечения украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы Крыма с Херсонской областью.
Об этом сообщил адвокат украинского военного Ислям Велиляев.
«В пятницу 26 июня в 11:30 состоится судебное заседание по продлению меры пресечения в отношении Евгения Добринского. По предварительным сведениям, дознание (дознание пограничной службы ФСБ России) вышло с ходатайством о продлении меры пресечения на два месяца. Какие перспективы и какие прогнозы? Естественно, я буду настаивать на изменении меры пресечения на более мягкую форму, как и прежде (домашний арест, обязательство явки). Практика говорит об обратном, практически все ходатайства автоматически продлеваются», – сообщил адвокат.
По его словам, родственники Добринского предоставляют все необходимые документы для суда. «С родственниками я постоянно на связи – с женой, матерью, сестрой. Мы постоянно созваниваемся», – рассказал Велиляев.
Он отметил, что командование Добринского также интересуется дальнейшей судьбой украинского военного, но пассивно принимает участие в его защите.
«Со стороны Украины пока никаких движений в сторону каких-либо требований по улучшению условий содержания моего подзащитного, либо их изменений. Выходил на связь непосредственный командир Добринского, он тоже интересуется в плане того, что с ним будет дальше и какие перспективы. Он обещал обратиться непосредственно к своему командованию, чтобы поддержали Добринского», – рассказал адвокат.
На вопрос корреспондента о том, могут ли украинского военного включить в список на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, Велиляев сказал, что «это зависит от украинских властей».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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