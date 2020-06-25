Происшествия
Три уроженца Северного Кавказа задержаны за похищение человека в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех членов этнической преступной группы, которые похитили человека в Ялте.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.
«Установлено, что трое мужчин, прибывших не так давно в Ялту из Чеченской Республики, решили организовать похищение и вымогательство денег у местного жителя, с которым совместно работали на одном из строительных объектов города. Им стало известно, что напарнику за работу была перечислена крупная сумма. Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать», – говорится в сообщении.
Друг потерпевшего передал злоумышленникам часть требуемой суммы, чтобы вернуть паспорт и мобильный телефон похищенного. Встреча проходила на территории автовокзала Ялты 23 июня текущего года. После передачи денег сотрудники ФСБ задержали злоумышленников. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, пострадавшие от противоправной деятельности мужчин на территории Ялты.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений) и пунктам «а»,«в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере). В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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