Теперь заболел: суд над экс-губернатором Севастополя снова перенесли

В Ижевске в третий раз перенесли заседание по делу в отношении экс-губернатора Севастополя и бывшего замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.

Его обвиняют в мелком хулиганстве, но чиновник в третий раз не явился на заседание суда.

«Адвокаты представили суду медицинское заключение о нахождении гражданина Овсянникова в стационаре», - сообщили в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

В предыдущие два раза заседания были отложены также по причине того, что обвиняемый на них не явился. Он аргументировал это тем, что не может прилететь из Москвы в Ижевск из-за пандемии коронавируса.

На этот раз суд принял решение о переносе заседания на 30 июня.

Как сообщалось ранее, Овсянникова обвинили в мелком хулиганстве после скандала в аэропорту Ижевска в начале апреля. Тогда он отказывался выполнять требования сотрудников аэропорта и полиции и ругался матом. После этого его исключили из партии «Единая Россия» и уволили с должности замминистра.

Сам Овсянников извинился на свой странице в Facebook, но заявил, что никакого дебоша он не устраивал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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