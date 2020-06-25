Стали известны новые правила пляжного отдыха в Крыму

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К открытию официального курортного сезона в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией по соблюдению безопасного отдыха.

Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе проведения онлайн-конференции, посвященной подготовке курорта к открытию.

— Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос — нужны ли маски на пляже, ответ — нет, не нужны, достаточно держать дистанцию, — отметил министр. По его словам, уже со следующей недели министерство начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.

В свою очередь главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что все необходимые меры безопасности должны соблюдаться и во время пляжного отдыха.

— Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1,5 до 2 метров, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими, — подчеркнула главный санитарный врач.

В этом сезоне к 1 июля в Крыму планируют открыться 440 пляжей – везде проведены обследования дна, завершается обучение матросов-спасателей и оформление разрешительных документов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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