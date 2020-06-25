Есть невозможно: крымчанка рассказала о «качестве» еды в обсерваторе

«Похоже на тефтели, в какой-то ужасной слизи. Предполагаю, что туда просто добавили крахмал» | фото © Ирина Пазущенко

Крымчанка Ирина Пазущенко, на сегодняшний день с дочерью пребывающая в обсерваторе в Евпатории, рассказали СМИ о качестве еды.

Она рассказала, что качество еды, которой обеспечивают в данном учреждении постояльцев, не выдерживает никакой критики.

«15 июня я из Ялты выехала в Украину. Мне нужно было забрать дочь и сразу с ней вернуться в Крым. Перед обратной поездкой я позвонила в Роспотребнадзор, чтобы проконсультироваться об условиях пересечения границы, хотела понимать, поместят меня в обсерватор или нет», - начала свой рассказ девушка.

В Ялте Ирина проживает восемь лет с мужем, соответственно, имеется местная регистрация. Данную информацию она изложила по горячей линии, там заверили, что ей нужно будет побыть определенный период времени на самоизоляции по месту проживания.

И все же Ирину вместе с дочкой 19 июня отправили в обсерватор, а именно в санаторий «Победа» в Евпатории. Ялтинка не исключала, что это может произойти, и была к готова к такому развитию событий.

«Я знала, что не попаду в люксовые условия, но не могла представить, какой едой нас будут кормить, – говорит Ирина. – По приезду нам принесли то, что есть просто невозможно. Сложно даже было сразу определить, что именно это за еда».

Своя пища у девушки закончилась, так как перед отправкой в обсерватор на границе они провели восемь часов, а автобус, на котором их везли в Евпаторию, ни разу не остановился, несмотря на просьбы людей. Что-либо купить из съестного возможности не было.

«Я позвонила на пост санатория и пожаловалась на качество еды. На посту мне ответили, что позовут заведующего. Однако долгое время ничего не происходило. Поэтому на пост в течение дня я еще раза три-четыре звонила. В 10 часов вечера пришла администратор и сказала, что заведующий не придет, так как он отсутствует. На вопрос, что делать с едой, она развела руками, отметив, что своим «бунтом» мне добиться ничего не удастся, мол, жалоб много, но толку от этого нет», - поделилась Ирина.

На следующий день ситуация с качеством еды повторилась, поэтому девушка решила не сидеть сложа руки.

Она звонила в Роспотребнадзор, в министерство здравоохранения, а также на горячую линию Аксенову - там не ответили. Официально писала ему на страницу в социальных сетях, информацию просматривали, но никак не реагировали. В минздраве же сказали, что Ирина врет, мол, жалобы уже поступали и в ходе проведенных проверок изложенная в них информация не подтвердилась.+

«Один раз в день на обед приносят более-менее нормальную еду, которую можно есть. – Однако всегда все холодное. Когда же я попросила подогреть, администратор сказала, что микроволновок нет, холодильников нет, в наличии только чайник», - рассказала Ирина.

По словам девушки, персонал обсерватора тоже в шоке от происходящего: «С теми, с кем мне довелось пообщаться, признавались, что их кормят такой же едой, говорили, если мне удастся чего-то добиться, то будут очень благодарны».

Через несколько дней настойчивость Ирины, по всей видимости, начала приносить свои плоды.

Так, сегодня, 23 июня, в номере ялтинки установили холодильник, принесли туалетную бумагу - до этого не выдавали. Кроме того, девушку, наконец, посетил заведующий.

«Он сказал, что за качество еды санаторий не отвечает, ответственность несет компания-поставщик. Но я с ним не согласна. Поэтому буду требовать улучшения качества питания или отправки меня с дочерью на самоизоляцию по месту проживания в Ялте», - отметила Ирина.

По ее словам, также сегодня в первые за все время обед принесли горячий.

Есть проблемы с обеспечением постояльцев обсерватора питьевой водой.

«Сейчас на два номера - на четыре человека, выдается шесть литров воды: то есть на одного приходится 1,5 литра воды на три дня. Когда я об этом сказала заведующему, тот ответил, что это неправда, мол, шесть литров воды приходится персонально на один номер. Сотрудники санатория в свою очередь мне рассказали, что заведующий врет, и он сам запрещает выдавать полную норму питьевой воды из-за того, что ее не хватает», - поделилась Ирина.+

Ялтинка отмечает, что, общаясь в социальных сетях с пребывающими в обсерваторах Крыма гражданами, сделала вывод, что плохим питанием людей обеспечивают только в санатории «Победа».

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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