Резкое изменение погоды в Крым принесет скандинавский антициклон

В четверг мощные конвективние процессы вызовут на полуострое кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным метеорологов в пятницу характер погоды изменится. Скандинавский антициклон обусловит сухую и теплую погоду на выходные дни и начало следующей недели.

В Крыму температура воздуха ночью составит +17…22 градуса, на побережье до +25 градусов; днем +25…30 градусов, в горах 16-21 градусов выше ноля.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19 со знаком плюс, днем 26...28 градусов тепла.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...20, днем +26...28 градусов.

На ЮБК переменная облачность. Кратковременный дождь, днем временами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +23...25, днем +27...29 градусов.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +6...28 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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