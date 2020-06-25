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Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 июня

00:23 четверг, 25 июня 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (крупный град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью около 22 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 24, в Сочи - 25, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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