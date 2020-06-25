Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще плюс 7: новые случаи заражения коронавирусом в Крыму ● Есть невозможно: крымчанка рассказала о «качестве» еды в обсерваторе ● Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться ● Закрытое окно и рабочий кондиционер повышают риск заболеть коронавирусом ● Муфтият Крыма отреагировал на отмену хаджа в 2020 году
Правила посещения музеев в Крыму: маски, дистанция и дезинфекция
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Роспотребнадзор разъяснил правила посещения крымских музеев.
Особое внимание будет уделено проведению дезинфекции, использованию индивидуальных средств защиты посетителями и сотрудниками туристических объектов.
По словам замминистра культуры РК Татьяны Манежиной, главным условием посещения музеев-заповедников станет наличие маски и проверка температуры посетителей. Кроме того, внимание будет уделяться соблюдено социальной дистанции, групповые экскурсии возможны для групп из пяти человек.
«Дезинфекция мест общего пользования и проветривание должны проводиться с интервалом в два часа», - подчеркнула Манежина.
Решение по открытию кинотеатров и концертных залов, бассейнов, аквапарков и спа-комплексов будет принято отдельно по результатам эпидемиологической обстановки.
Как ранее сообщалось, с 1 июля в Крым начинает принимать гостей из России. Граждане, прибывшие из-за границы, будут направляться на обязательную самоизоляцию в обсерваторы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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