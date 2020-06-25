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Правила посещения музеев в Крыму: маски, дистанция и дезинфекция

11:28 четверг, 25 июня 2020
Правила посещения музеев в Крыму: маски, дистанция и дезинфекция

фото © pixabay.com

Роспотребнадзор разъяснил правила посещения крымских музеев.

Особое внимание будет уделено проведению дезинфекции, использованию индивидуальных средств защиты посетителями и сотрудниками туристических объектов.

По словам замминистра культуры РК Татьяны Манежиной, главным условием посещения музеев-заповедников станет наличие маски и проверка температуры посетителей. Кроме того, внимание будет уделяться соблюдено социальной дистанции, групповые экскурсии возможны для групп из пяти человек.

«Дезинфекция мест общего пользования и проветривание должны проводиться с интервалом в два часа», - подчеркнула Манежина.

Решение по открытию кинотеатров и концертных залов, бассейнов, аквапарков и спа-комплексов будет принято отдельно по результатам эпидемиологической обстановки.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в Крым начинает принимать гостей из России. Граждане, прибывшие из-за границы, будут направляться на обязательную самоизоляцию в обсерваторы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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