Подвыпившего севастопольца ограбили на улице с применением насилия

Севастопольские полицейские задержали подозреваемых в грабеже.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратился 67-летний житель Севастополя. Он сообщил, что неизвестные отобрали у его сына мобильный телефон.

Оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали двоих злоумышленников.

Было установлено, что 30-летние ранее судимые мужчины в ночное время на одной из улиц Северной стороны города обратили внимание на мужчину, который находился в состоянии опьянения. Они подошли к нему и с применением насилия, вытащили из кармана его шорт мобильный телефон.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

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