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Происшествия

Под дорогой в Севастополе образовалась полутораметровая полость

Асфальт над ней уже проседает и рушится, пишет читатель.

Во время прошлогоднего ремонта внутриквартальной дороги перед детским садом во дворе дома на Острякова, 25 «умельцы» отбойными молотками крушили коллектор, и теперь асфальт в этом месте стал проседать с образованием под ним полости глубиной 1 метр и длиной 1.5 метра.

В асфальте над этой ловушкой образовалась дыра. Таким образом, во дворе образован травмоопасный участок с перспективой провала людей и автомобилей в яму.

В тексте использованы материалы: Форпост

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