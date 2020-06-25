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Происшествия

Охранник симферопольской СТО похитил запчастей на полмиллиона рублей

Охранник СТО в Симферополе более чем за полгода похитил запчастей к автомобилям на сумму более полумиллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции Симферополя поступило заявление от директора одной из станций технического обслуживания, который сообщил о возможной краже. При проведении инвентаризации на СТО обнаружено отсутствие двух автомобильных аккумуляторных батарей, пяти бамперов от автомобиля Shkoda, двигателя от автомобиля Opel Omega, двух инструментальных тележек с комплектом инструментов, окрасочного пистолета с бачком, передвижного компрессора и сварочного аппарата. Общая сумма ущерба составила 534 тысячи рублей».

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого жителя одного из сел Симферопольского района, который неофициально работал на СТО охранником. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что с сентября прошлого года по май этого года он втайне от руководства выносил запчасти и оборудование и продавал клиентам своей же организации по заниженным ценам. Полученные деньги он тратил на собственные нужды.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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