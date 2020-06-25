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Власть

На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя

16:15 четверг, 25 июня 2020
На совещании подчиненные вывели Аксенова из себя

фото © vesti92.ru

Не в силах сдержаться от чувства собственного бессилья, глава Крыма в сердцах бросил ручку на стол.

Инцидент случился на совещании по строительной отрасли Крыма, которые Сергей Аксенов взялся проводить еженедельно по четвергам, с целью показать крымчанам, как идет реализация социально значимых проектов.

25 июня 2020 года уже к середине 25-минутной встречи глава Крыма очевидно начал «закипать». Его неудовольствие вызывали доклады, в которых сообщалось, что одно ведомство обменялось с другим письмами, а также просьбы предоставить отсрочки по вновь выявленным обстоятельствам.

Терпение Аксенова лопнуло на докладе по ремонту дорог. «Мы же договаривались не заниматься бюрократией!», - едва не кричал он и поинтересовался: «Чем Карпов занимался?!» (министр транспорта). А спустя несколько минут, поняв, что к сдаваемому детскому садику не успеют подвести дорогу, он заявил: «Всех наказать! За саботаж всех наказать!».

В конце он привел пример правильной работы: «Берет бумаги в руки, приделывает им ноги и идет по кабинетам, а не «вы мне письмо, я вам письмо».

Закончив совещание и вставая, он в гневе бросил ручку на стол.

Отметим, что уже несколько лет глава Крыма культивирует в подчиненных быстроту прохождения документов между инстанциями, а также настойчиво требует привлекать его для решения, если где-то что-то застопоривается. Но, как показало сегодняшнее совещание, культивируемое не приживается.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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