Происшествия
На севере Крыма подтоплены дома
фото © МЧС Крыма
В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По информации ведомства, инцидент произошел в селе Гвардейское. Из-за сильных осадков было подтоплено четыре придомовых участка.
Сотрудники чрезвычайного ведомства и работники администрации Первомайского района откачали воду, очистили дренажи и ливневые стоки.
На случай ухудшения погодных условий местные власти выделили транспорт для эвакуации людей и их вещей, а на базе Гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения.
На данный момент угрозы дальнейшего распространения подтопления нет, уточнили в МЧС.
Ранее в ведомстве спрогнозировали резкое поднятие уровня рек из-за обильных осадков, которые идут на полуострове уже вторую неделю. Благодаря им в Крыму несколько улучшилась водная ситуация. Однако, по словам начальника регионального Гидрометцентра Татьяны Любецкой, этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для полуострова проблему нехватки воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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