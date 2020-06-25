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Происшествия

На севере Крыма подтоплены дома

На севере Крыма подтоплены дома

фото © МЧС Крыма

В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Гвардейское. Из-за сильных осадков было подтоплено четыре придомовых участка.

Сотрудники чрезвычайного ведомства и работники администрации Первомайского района откачали воду, очистили дренажи и ливневые стоки.  

На случай ухудшения погодных условий местные власти выделили транспорт для эвакуации людей и их вещей, а на базе Гвардейской общеобразовательной школы создан пункт временного размещения.

На данный момент угрозы дальнейшего распространения подтопления нет, уточнили в МЧС.

Ранее в ведомстве спрогнозировали резкое поднятие уровня рек из-за обильных осадков, которые идут на полуострове уже вторую неделю. Благодаря им в Крыму несколько улучшилась водная ситуация. Однако, по словам начальника регионального Гидрометцентра Татьяны Любецкой, этого недостаточно для того, чтобы решить наболевшую для полуострова проблему нехватки воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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На севере Крыма подтоплены дома

На севере Крыма подтоплены дома

В Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

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