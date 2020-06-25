Происшествия
Мошенники выманили с карты крымской пенсионерки четверть миллиона
В Красноперекопске 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась 257 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Женщина получила смс о списании 1700 рублей с карты, куда несколько лет откладывала деньги на ремонт. Разволновавшись, потерпевшая набрала номер, указанный в сообщении как телефон банка.
Мошенники сообщили, что средства будут возвращены к вечеру, а после выведали секретные коды из СМС-сообщений и CVP-код с обратной стороны банковской карты.
Спустя несколько минут со счета пенсионерки были списаны 257 тыс. рублей.
По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.
Ранее сообщалось о задержании симферопольца, промотавшего на женщин и алкоголь накопления своей 79-летней бабушки. Сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе пожилой мужчина чуть не убил внука. В Центральном районе Симферополя полиция задержала 63-летнего местного жителя, который угрожал убийством родному внуку.
Ялтинская супружеская пара совершила кражу из местного магазина. Ялтинские полицейские раскрыли по горячим следам кражу, совершенную семейной парой.
В Севастополе дама смошенничала при получении кредита в банке. За использование заведомо подложного документа к уголовной ответственности будет привлечена жительница Севастополя.
Севастополец задержан за серию половых преступлений против несовершеннолетних. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю расследует ряд преступлений, совершенных против половой неприкосновенности школьниц и совершеннолетних жительниц Севастополя.
Еще плюс 7: новые случаи заражения коронавирусом в Крыму
За 24 июня на территории Республики Крым подтверждено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
Есть невозможно: крымчанка рассказала о «качестве» еды в обсерваторе фото
Крымчанка Ирина Пазущенко, на сегодняшний день с дочерью пребывающая в обсерваторе в Евпатории, рассказали СМИ о качестве еды.
В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря
Власти Крыма с 1 июля снимут ограничения на работу вахтовым методом, разрешат открыться кинотеатрам и театрам, а также детским лагерям с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии нового коронавируса.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 июня
Экс-глава «Массандры» о возможной приватизации крымского винзавода: «Цена занижена»
Бывший гендиректор крымского предприятия «Массандра» Николай Бойко, возглавлявший винзавод 29 лет, считает, что сумма, в которую сейчас оценивают крымское предприятие при его возможной продаже – 627 млн. рублей (примерно 9 миллионов долларов) – занижена.