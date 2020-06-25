Мошенники выманили с карты крымской пенсионерки четверть миллиона

В Красноперекопске 70-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников и лишилась 257 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина получила смс о списании 1700 рублей с карты, куда несколько лет откладывала деньги на ремонт. Разволновавшись, потерпевшая набрала номер, указанный в сообщении как телефон банка.

Мошенники сообщили, что средства будут возвращены к вечеру, а после выведали секретные коды из СМС-сообщений и CVP-код с обратной стороны банковской карты.

Спустя несколько минут со счета пенсионерки были списаны 257 тыс. рублей.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось о задержании симферопольца, промотавшего на женщин и алкоголь накопления своей 79-летней бабушки. Сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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