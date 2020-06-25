Маски не снимать: МЧС Крыма напомнило о требованиях Роспотребнадзора

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Необходимость ношения масок и респираторов в общественных местах и транспорте на территории Крыма сохранится до особого распоряжения.

Такое заявление сделал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязательны в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов торговли (оказания услуг), при нахождении в общественных местах, на остановках общественного транспорта.

Социальная дистанция между гражданами также строго регламентирована – не менее 1,5 метров. В том числе в общественных местах и общественном транспорте, исключение – поезда в легковом такси.

Шахов призвал не игнорировать использование СИЗ, и подчеркнул, что ношение масок предотвращает распространение вирусных заболеваний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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