Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря ● В Крыму скончался еще один пациент с COVID ● Правила посещения музеев в Крыму: маски, дистанция и дезинфекция ● Еще плюс 7: новые случаи заражения коронавирусом в Крыму ● Есть невозможно: крымчанка рассказала о «качестве» еды в обсерваторе
Маски не снимать: МЧС Крыма напомнило о требованиях Роспотребнадзора
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Необходимость ношения масок и респираторов в общественных местах и транспорте на территории Крыма сохранится до особого распоряжения.
Такое заявление сделал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
По его словам, средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязательны в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов торговли (оказания услуг), при нахождении в общественных местах, на остановках общественного транспорта.
Социальная дистанция между гражданами также строго регламентирована – не менее 1,5 метров. В том числе в общественных местах и общественном транспорте, исключение – поезда в легковом такси.
Шахов призвал не игнорировать использование СИЗ, и подчеркнул, что ношение масок предотвращает распространение вирусных заболеваний.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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