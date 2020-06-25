Крымские отели заполнены только на 20 процентов

фото © Новости Крыма

Заполняемость отелей Крыма после открытия туристического сезона для местных жителей составляет 20%.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Никаких иллюзий по поводу первого этапа открытия сезона у нас нет. Крымчане обеспечивают не более 20% загрузки номерных фондов отелей. За исключением выходных, когда многие гостиницы благодаря крымским туристам заполнены более чем на 60%», – рассказал Волченко.

По его словам, с середины июня начали работу более 200 средств размещения – те, что взяли на себя обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора. В первую очередь этот период необходим отельному бизнесу для «раскачки, обкатки персонала и технологических процессов после простоя», – отметил министр.

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. На первом этапе, 15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители РФ.

«О третьем этапе, который включает в себя разрешение массовых мероприятий и запуск целого ряда развлекательных учреждений, говорить все-таки еще рано. Сначала нужно запустить межсубъектовый туризм. Сможем ли запустить третий этап до конца лета – да, мы на это надеемся», – уточнил Волченко.

С 15 июня в Крыму полностью снят режим самоизоляции. Для приезжающих из других регионов РФ отменена обязательная обсервация, это правило сохраняется только для прибывающих из-за рубежа. На всех пунктах въезда в республику проводится термометрия.

По данным на конец мая, всего в Крыму действует 1 092 санаторно-курортные и гостиничные организации разных форм собственности, а также порядка 2 700 малых средств размещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ждут 1,5 млн туристов в первый месяц после коронавируса. Курорты Крыма в июле примут до 1,5 млн туристов.

Ялта может не получить разрешение на открытие купального сезона. До конца июня «будет сложно» получить разрешение на открытие купального сезона в Ялте, сообщил депутат крымского парламента Валерий Коваленко.

Как сэкономить: названы цены на отдых в Крыму этим летом. Стоимость туров в Крым этим летом, включая перелет, составит в среднем 20-25 тыс. рублей на человека, а скидки на авиабилеты по наиболее популярным направлениям по России достигают 50%, сообщил в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Российские туроператоры сообщают о резком спросе на отдых в Крыму. Российские туроператоры утверждают, что сейчас наблюдается повышенный спрос на крымский отдых.