Крымчанину дали почти три года колонии за смертельное ДТП на тракторе

В г. Красноперекопске осужден местный житель за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Красноперекопской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя района по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, управляя трактором Т150К, двигаясь по автодороге граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь, в направлении г. Керчи, нарушил требования дорожной разметки, буксируя культиватор, не оснащенный приборами освещения и светоотражающими элементами, допустил движение культиватора по полосе встречного движения, что повлекло столкновение с автомобилем ВАЗ 2108, двигавшемся со стороны г. Керчи во встречном направлении, для которого видимость культиватора была ограничена. После чего подсудимый оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля ВАЗ 2108 причинены тяжкие телесные повреждения от которых наступила смерть последнего на месте происшествия.

Приговором Красноперекопского районного суда 32-летний житель района признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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