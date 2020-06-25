Кныши, деруны и смажни: в Дни национальной кухни российских военных угостили белорусскими блюдами

фото © Новости Крыма

Мероприятие, ставшее традиционным, на этот раз посвятили кулинарным традициям Беларуси. Профессиональные повара предложили военным самые популярные блюда братского народа.

Служащие российских воинских подразделений узнали, сколько совершенно разных блюд можно приготовить из картофеля. Бойцов, проходящих службу в Севастополе, Симферополе, поселке Кача, а также на Камчатке, угощали золотистыми картофельными оладьями – деруны, пышными булочками с начинкой из картофеля – кныши и ароматными ватрушками с картофельным пюре и колбасой – смажни. Впрочем, выпечкой и закусками специалисты комбинатов питания не ограничились. На первое они приготовили суп с клецками и постный кулеш. Оригинальные варианты блюд были представлены и на второе, например, верашчака – традиционное рождественское угощение. Июньские Дни национальной кухни не обошлись и без картофельной бабки, любимой многими белорусами.

Такие мероприятия специалисты аутсорсинговых компаний устраивают регулярно. Помимо дегустаций новых блюд, повара также рассказывают бойцам о культурных обычаях других стран.

Стоит отметить, что вкусным и вариативным рационом российские военнослужащие обеспечены ежедневно. Работа всех армейских пищеблоков организована по принципу шведского стола. Приготовлением еды занимаются профессиональные повара, которые предлагают бойцам широкий ассортимент салатов, супов, горячих блюд и напитков. Позиции в столовых чередуются по дням недели. Так, если в понедельник на первое были борщ и солянка, то во вторник их могут сменить, к примеру, уха и рассольник, а в среду – вермишелевый и гороховый супы. То же самое и с горячими блюдами. На линии раздачи бывают тефтели на пару с рисом, гуляш, бефстроганов, картофельное пюре с запеченной курицей, макароны с тушеной говядиной и многое другое. Кроме того, на территории всех обеденных зон оборудованы салат-бары, где солдаты могут взять порцию свежих или консервированных овощей.

Взаимодействие с аутсорсинговыми компаниями позволило обеспечить солдат и офицеров вкусным и качественным горячим питанием. Специалисты профильных комбинатов при формировании меню особое внимание обращают на энергетическую ценность блюд, их насыщенность витаминами, микро- и макроэлементами. Для максимального сохранения в еде полезных веществ допускаются только щадящие технологии тепловой обработки, рекомендованные Минздравом РФ: тушение, запекание, варка, на пару. Вместо однообразного и скудного рациона срочники теперь питаются сбалансированно и разнообразно. Кроме того, аутсорсинговые предприятия регулярно проводят косметические ремонты пищеблоков и работают над обновлением их материально-технической базы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад. В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.

Летчики морской авиации ЧФ провели учебные бомбометания в море. Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота провели учебные бомбометания в море.

Аксенов официально разрешил провести парады Победы в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса, позволяющие провести парады Победы в условиях запрета массовых мероприятий.

«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок. В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.