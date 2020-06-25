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Власть

Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма

15:59 четверг, 25 июня 2020
Киев обвинил живущего в Севастополе экс-министра в сдаче Крыма

Бывший министр обороны Украины теперь ведет бизнес в Севастополе | фото © fedpress.ru

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против двух министров обороны времен президента Виктора Януковича – Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Экс-чиновники подозреваются в государственной измене из-за того, что их действия, по версии следствия, привели к потери Крыма.

В ГБР заявили, что Янукович, Саламатин и Лебедев совместно совершили «действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности».

«Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы совершали целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое состояло в сокращении численности, расформировании отдельных военных соединений, военных частей и подразделений, смены их места дислокации. Так действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым», - говорится в сообщении ГБР Украины.

Саламатину и Лебедеву грозит тюремный срок от 12 до 15 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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