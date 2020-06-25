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Общество

Какой сегодня праздник 25 июня

00:03 четверг, 25 июня 2020
Какой сегодня праздник 25 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 25 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День дружбы и единения славян

Фото russian7.ru

25 июня славяне всего мира, а это более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян.

Этот праздник был учрежден в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.

День моряка (International Day of the Seafarer)

Фото utro.ru

Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer).

Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации, ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этой международной даты.

Но, как и любой профессиональный праздник, День моряка — это не только повод поздравить «морских волков». Это, прежде всего, повод заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки. Одной из таких проблем на международном уровне является проблема пиратства.

Петр Солнцеворот

Народный праздник «Петр Солнцеворот» отмечается 25 июня (по старому стилю - 12 июня). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. Другие названия праздника: «Петр», «Петр рыболов», «Петр капустник», «Онуфрий Передерник», «Поворот». 25 июня завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней. Огородники в этот день рассаживают последнюю рассаду.

Также сегодня, 25 июня, отмечают такие праздники:

- Глобальный день «Битлз» (Global Beatles Day)

- День памяти преподобного Онуфрия Великого

- День работников статистики России

- День таможенной службы Украины

- День улыбок незнакомым людям

- Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)

- День Аугсбургского вероисповедания

- День борьбы с американским империализмом в КНДР

- День клубничного парфе (National Strawberry Parfait Day) в США

- День цветного телевидения (Color TV Day) - США

- День сома (National Catfish Day) в США

- День учителя в Гватемале

- День посадки деревьев на Филиппинах

- День начала Корейской войны

- День государственности Словении

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Петр, Феофан, Феофил, Степан, Юлиан, Андрей, Пафнутий, Авксентий, Иона, Зенон, Анна, Вассиан, Гвидон, Арсений (Арсентий), Ираклемон (Иракламвон), Онуфрий (Ануфрий).

Что происходило 25 июня в прошлые годы

1178 - пятеро кентерберийских монахов наблюдали какой-то взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной, в результате которого образовался кратер Джордано Бруно.

1439 - Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и низложил его.

1498 - в Китае изобретена зубная щетка (дата приблизительная).

1503 - корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.

1580 - опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.

1630 - губернатор Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды.

1762 - российский император Петр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.

1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что водаэто соединение водорода и кислорода.

1794 - в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров.

1813 - в Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.

1844 - начата добыча золота в Забайкалье.

1863 - Сегун Токугава повелел изгнать из Японии всех иностранцев.

1872 - в Германии запрещена деятельность Ордена иезуитов.

1878 - начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Черногории, Сербии и Румынии.

1946 - СССР вступает в Международную футбольную федерацию.

1950 - начало Корейской войны.

1969 - образована группа «Машина времени».

1971 - В Великобритании министр образования Маргарет Тетчер объявила о том, что прекращена выдача бесплатного молока ученикам начальных школ.

1998 - официально вышла операционная система «Windows 98».

2009 - власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 июня. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 25 июня

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