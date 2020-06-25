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Коронавирус в Крыму

Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными

Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными

фото © pixabay.com

Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.

Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

«Заболевания есть. В основном они носят характер привозных случаев, но отмечаются и случаи местного характера, по которым, на сегодняшний день, мы не можем найти источник. Люди заразились где-то в своей повседневной жизни», – цитирует его пресс-служба городского Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики.

Грыга подчеркнул значимость соблюдения мер предосторожности – ношения масок и перчаток в общественных местах, соблюдения социальной дистанции и требований гигиены.

В целом, по словам эксперта, эпидемиологическая обстановка в городе находится на среднем уровне.

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