Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обещают провести оценку иммунитета населения к коронавирусу ● В Крыму под медицинским наблюдением остаются 3424 человека ● За сутки в Крыму от коронавируса выздоровели только пять человек ● Маски не снимать: МЧС Крыма напомнило о требованиях Роспотребнадзора ● В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря
Источники некоторых случаев заражения COVID-19 в Севастополе остаются неизвестными
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Источники некоторых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе остаются неизвестными.
Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения города Сергей Грыга.
«Заболевания есть. В основном они носят характер привозных случаев, но отмечаются и случаи местного характера, по которым, на сегодняшний день, мы не можем найти источник. Люди заразились где-то в своей повседневной жизни», – цитирует его пресс-служба городского Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики.
Грыга подчеркнул значимость соблюдения мер предосторожности – ношения масок и перчаток в общественных местах, соблюдения социальной дистанции и требований гигиены.
В целом, по словам эксперта, эпидемиологическая обстановка в городе находится на среднем уровне.
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