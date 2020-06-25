Фура с содой разбилась на Крымском мосту

ДТП с участием грузового автомобиля, перевозящего соду, произошло на Крымской мосту.

Видео с авторегистратора очевидцы опубликовали в соцсети.

Авария произошла в результате столкновения двух фур, одна из которых сильно пострадала.

«Возможно, водитель уснул», — предположили пользователи соцсети в комментариях.От сильнейшего удара из прицепа на проезжую часть моста выпали мешки с содой.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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