Происшествия
Фура с содой разбилась на Крымском мосту
ДТП с участием грузового автомобиля, перевозящего соду, произошло на Крымской мосту.
Видео с авторегистратора очевидцы опубликовали в соцсети.
Авария произошла в результате столкновения двух фур, одна из которых сильно пострадала.
«Возможно, водитель уснул», — предположили пользователи соцсети в комментариях.От сильнейшего удара из прицепа на проезжую часть моста выпали мешки с содой.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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