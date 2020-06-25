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Экс-глава «Массандры» о возможной приватизации крымского винзавода: «Цена занижена»
фото © Крым.реалии
Бывший гендиректор крымского предприятия «Массандра» Николай Бойко, возглавлявший винзавод 29 лет, считает, что сумма, в которую сейчас оценивают крымское предприятие при его возможной продаже – 627 млн. рублей (примерно 9 миллионов долларов) – занижена.
«Если мы возьмем сегодня без малого 4 тысячи гектаров виноградников – это 400 тысяч соток. А сотка в Крыму стоила и 10 тысяч долларов, и 20, и 25, и 50. Поэтому цифры, которые там крутятся – это цифры совершенно другого порядка. Это было в 2000-х годах и там специалисты Ремкомзема Крыма оценивали стоимость земли в Крыму. И тогда виноградники «Массандры» были оценены в 6,3 миллиарда евро. Это не оборудованное, не обустроенное», – отметил Бойко.
Сомелье Дмитрий Сидоренко считает, что определить стоимость «Массандры» невозможно: «Это ценность, которую невозможно оценить какими-то деньгами. Все-таки, она имеет очень большое мировое значение. Как Эрмитаж, или историческое наследие, пирамиды Хеопса».
Парламент Крыма 27 мая внес винзавод «Массандра» в «объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество». В министерстве имущественных и земельных отношений полуострова тут же указали на то, что «в настоящее время» не собираются приватизировать винзавод.
До этого винодельческое предприятие «Массандра» перешло из российской федеральной собственности в собственность правительства Крыма.
Крымское предприятие «Массандра» «национализировали» в 2014 году и объявили собственностью Управления делами президента России.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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СМИ: стоимость приватизируемой «Массандры» занизили в 900 раз. Винодельческое предприятие может приказать долго жить — не исключена распродажа земель после передачи производственно-аграрного объединения в частные руки.
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