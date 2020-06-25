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Власть

Дело экс-судьи из Крыма Чорнобука: киевский суд объявил перерыв до сентября

11:48 четверг, 25 июня 2020

В Печерском районном суде Киева состоялось судебное подготовительное заседание по обвинению в госизмене в отношении экс-судьи Апелляционного суда АРК Валерия Чорнобука.

Суд объявил перерыв до 22 сентября.

Прокуратура АРК ходатайствовала об избрании меры пресечения Чорнобуку в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд принял ходатайство на рассмотрение и объявил перерыв. В связи с плотным графиком работы суда, рассмотрение перенесено на 22 сентября.

В пресс-службе Прокуратуры АРК напомнили, что в ходе предварительного расследования установлено, что «бывший председатель Апелляционного суда АР Крым во время российской аннексии Крыма оказывал иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». В ведомстве утверждают, что в течение марта 2014 года Чорнобук совершал действия направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В октябре 2019 года Днепровский окружной административный суд принял решение не восстанавливать в должности бывшего главу апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука, подозреваемого в госизмене.

Чорнобук требовал восстановить его в должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Ранее прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы апелляционного суда Крыма Валерия Чорнобука.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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