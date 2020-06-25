Без пяти минут сенсация: в Крыму змеи устроили «морской парад»

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24 июня неподалеку от поселка Окуневка в Черноморском районе Крыма наблюдали необычное явление – в течение нескольких часов вдоль побережья небольшими группами по морю плыли змеи.

«С 7 утра и до 11 эти «товарищи» группками по 8-12 особей с промежутками минут 7-10 целеустремленно и достаточно быстро «гребли» вдоль береговой линии метрах в 50 от пляжика (полтора километра от Окуневки в сторону Марьино). Я столько змей никогда в жизни не видела», – рассказала жительница Симферополя, вернувшаяся с четырехдневного похода по Тарханкуту и окрестностям.

По словам крымчанки, одну из первых групп пресмыкающихся она заметила во время купания.

«Все как положено – головы над водой, черные, не очень длинные, см 40, наверное. Я побыстрее выбралась на берег – деловито плывут, зачем у них на пути вставать», – добавила жительница полуострова.

«Новый День» показал фотографии, сделанные крымчанкой, специалисту с просьбой их прокомментировать.

«Идентифицировать вид по этим фото невозможно. Почти ничего не видно. Пока, в виде версии, будем считать, что наблюдали миграцию водяных ужей, крайне редких на северо-западе Крыма. Но именно этот вид змей у нас и встречается обычно в море.

Кстати, водяные ужи обычно плавают на большие расстояния, приподняв голову над водой – то есть, сразу, даже издали, видна эдакая «лебединая шея». А у этих змей осадка в воде какая-то странная. Вообще очень интересно и необычно все это», – рассказал герпетолог, сотрудник ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН», действительный член Комиссии по редким и исчезающим видам животных Олег Кукушкин.

По словам ученого, водяных ужей в этом регионе не встречали уже давно: злую шутку с ними сыграло некоторое сходство с гадюкой – у ужа угловатая голова, толстое тело и рисунок, отдаленно напоминающий окраску гадюки. Поэтому люди их часто путают и убивают.

«Если в море действительно были водяные ужи, то значит популяция восстанавливается», – добавил Кукушкин.

Однако, продолжил герпетолог, это может быть и обыкновенный уж. «На одной из фотографий у крайнего справа индивида, как будто, заметен желтый «проблеск» сбоку морды. В бухтах Севастополя, например, он встречается местами и даже лопает морских собачек. Достаточно дальние, протяженностью несколько километров, миграции по воде (по рекам или даже по морю) известны не только для ужей, но также и для обыкновенной гадюки – в Крыму отсутствующей, но вполне заурядной в лесах Средней полосы. Все дело в том, что в разные сезоны эти животные обитают в разных типах ландшафтов: какие-то участки местности предоставляют благоприятные условия для зимовки, в другом месте, с иными условиями, змеи откладывают яйца, еще где-то «нагуливают жир» перед зимней спячкой. Поэтому площадь охраняемых территорий должна быть достаточно большой – чтобы сохранялся весь диапазон необходимых для вида условий. Так или иначе, информация очень интересная, заслуживающая внимания», – уверен ученый.

По словам крымчанки, во время похода ей также несколько раз встретились полозы.

«В поселке Марьино узорчатый полоз обнаружился прямо под крышкой колодца на побережье, примерно в 300 метрах от Окуневки посреди грунтовой дороги расположился полутораметровый желтобрюхий полоз. Слился с пейзажем, не шипел, не извивался. Похоже, просто спал. Я его заметила в последний момент. Он, видимо, тоже. Отреагировал спокойно: пополз в одну сторону. Я пошла в другую. Так и разошлись. В траве вдоль дороги змеи периодически спешили спрятаться в норы. Интересно, что вся эта «живность» проявилась не на особо охраняемой территории Тарханкутского природного парка регионального значения, а между населенными пунктами. Возможно, потому что на территории ООПТ автомобили ездят каждые 10 – 15 минут», – добавила крымчанка.

По словам Кукушкина, Тарханкут слабо изучен в герпетологическом отношении.

«Под большим вопросом находится обитание там степной гадюки, даже в прошлом! Нет там и достоверных находок палласова полоза и прыткой ящерицы. Непонятно, откуда взялся желтопузик, которого я наблюдал на Джангуле в 1996 – 97 годах. Знаю точно, что в массе там встречаются желтобрюхий полоз и зеленая жаба, обычный вид – крымская ящерица, изредка встречается и обыкновенный уж (тот, что с желтыми «ушами»). Очень бедно как-то. Место сухое и жаркое – известняковое плато надо морем, многим видам там, очевидно, не климатит. Но и изученность пока оставляет желать лучшего. Делаю вывод, что надо бы мне заняться плотно герпетофауной Тарханкута. Там много вопросов накопилось»,– резюмировал герпетолог.

В тексте использованы материалы: Новый день

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