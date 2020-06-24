Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Муфтият Крыма отреагировал на отмену хаджа в 2020 году ● Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки ● На поддержку бизнеса в Крыму пообещали еще 3,8 млрд рублей ● В Крыму еще две смерти от коронавируса ● Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19
Закрытое окно и рабочий кондиционер повышают риск заболеть коронавирусом
фото © Piqsels
Рабочие бытовые кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекции.
Если в помещении очень жарко и без них не обойтись, то нужно открывать окно на проветривание.
Об этом со ссылкой на эпидемиолога и эксперта по вопросам инфекционного контроля Андрея Александрина сообщает «Украинская правда».
По его словам, если кондиционер все же работает, то окно нужно открыть на проветривание, чтобы в комнату поступал свежий воздух.
«Кондиционер работает по принципу рециркулятора. Большинство из них во время работы не подают свежего воздуха извне. Более того, кондиционеры высушивают воздух, а значит создают больше инфекционных рисков для распространения микробов, в том числе, для Covid-19 », - объяснил эпидемиолог.
Кроме того Александрин добавил, что в дешевых марках авто также опасно ездить с кондиционером и закрытым окном. «Если в машине есть климат контроль и подача воздуха извне - тогда все нормально», - говорит он.
Эпидемиолог добавил, что в любом случае температура в авто должна меняться постепенно. «Если на улице +30, а вы сели в машину, где воздух +20 - это вредно.Температура воздуха должна уменьшаться плавно. Поэтому кондиционеры лучше использовать, если вы путешествуете автомобилем на длинные дистанции », - подытожил эксперт.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки. По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, информирует пресс-служба правительства города.
В Крыму еще две смерти от коронавируса. Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19. Второй группе добровольцев была введена вакцина от COVID-19 - два десятка человек получили инъекцию лиофилизированной (порошковой) вакциной.
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом. В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
«Прислуга» для бояр: сети возмутили фото формы для дворников в Крыму
В Ялте дворников решили одеть в специальную униформу, аналогичную той, которая была у представителей этой профессии в царской России, то есть до 1917 года.
Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться
Состояние благодушия граждан от ослабления ограничений по коронавирусу опасно и может привести к новому витку заражения.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
12 часов назад
В Крыму вводится специальный налоговый режим
13 часов назад
В Крыму еще две смерти от коронавируса
11 часов назад
В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановку фото
В Симферополе произошло столкновение автомобилей Nissan Primera и ВАЗ, в результате которого иномарка врезалась в «умную» остановку, которую установили в течение сегодняшнего дня.