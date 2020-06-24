Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом ● Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса ● Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке ● На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски ● Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек
Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19
фото © Новости Крыма
Второй группе добровольцев была введена вакцина от COVID-19 - два десятка человек получили инъекцию лиофилизированной (порошковой) вакциной.
В университете Сеченова рассказали о ходе исследования и самочувствии добровольцев. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минздрава РФ.
Испытуемые из первой группы, получившие вакцину 18 июня, чувствуют себя удовлетворительно. После введения препарата у них поднялась температура и появилась головная боль.
По мнению директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, выявлена стандартная реакция на прививку. В течение дня самочувствие испытуемых пришло в норму.
«Участники эксперимента размещены в одно- и двухместных комфортабельных палатах», - сообщили в научном учреждении и добавили, что кроме врачей университета, с ними работает служба психологической поддержки, также проводится курс лечебной физкультуры во избежание гиподинамии, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Окончательные итоги исследования будет подводить разработчик.
«Эффективность препарата оценит его производитель по результатам иммунологического скрининга по окончанию эксперимента», - отметила Смолярчук.Группы добровольцев сформированы из женщин и мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
Каждый был предупрежден о возможных рисках и неудобствах. К привычному образу жизни участники эксперимента вернутся по истечении 28 дней после вакцинации.
Как сообщалось, в Сеченовском университете контрольной группе добровольцев вводят внутримышечные инъекции, приготовленные из порошка.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в России возросло на 7,4 тыс. человек. По данным операштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, за время пандемии в стране выявлено 599 705 случаев заболевания.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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