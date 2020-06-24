Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19

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Второй группе добровольцев была введена вакцина от COVID-19 - два десятка человек получили инъекцию лиофилизированной (порошковой) вакциной.

В университете Сеченова рассказали о ходе исследования и самочувствии добровольцев. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минздрава РФ.

Испытуемые из первой группы, получившие вакцину 18 июня, чувствуют себя удовлетворительно. После введения препарата у них поднялась температура и появилась головная боль.

По мнению директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, выявлена стандартная реакция на прививку. В течение дня самочувствие испытуемых пришло в норму.

«Участники эксперимента размещены в одно- и двухместных комфортабельных палатах», - сообщили в научном учреждении и добавили, что кроме врачей университета, с ними работает служба психологической поддержки, также проводится курс лечебной физкультуры во избежание гиподинамии, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Окончательные итоги исследования будет подводить разработчик.

«Эффективность препарата оценит его производитель по результатам иммунологического скрининга по окончанию эксперимента», - отметила Смолярчук.Группы добровольцев сформированы из женщин и мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

Каждый был предупрежден о возможных рисках и неудобствах. К привычному образу жизни участники эксперимента вернутся по истечении 28 дней после вакцинации.

Как сообщалось, в Сеченовском университете контрольной группе добровольцев вводят внутримышечные инъекции, приготовленные из порошка.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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