Происшествия
Водителя упавшего в канал в Крыму «КамАЗа» засыпало землей в кабине
В районе села Урожайное водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
О происшествии сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя. В результате аварии мужчина получил ушиб поясницы и закрытый перелом правой голени.
«Кабина оказалась под рыхлой земляной отсыпкой водоотводящего канала трассы, - сообщили в МЧС. - Водителя пришлось извлекать из нее при помощи пневмоножниц и гидравлического инструмента».
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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