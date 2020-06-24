Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.2
воздух +25
море +23

Происшествия

Водителя упавшего в канал в Крыму «КамАЗа» засыпало землей в кабине

12:27 среда, 24 июня 2020

В районе села Урожайное водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

О происшествии сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя. В результате аварии мужчина получил ушиб поясницы и закрытый перелом правой голени.

«Кабина оказалась под рыхлой земляной отсыпкой водоотводящего канала трассы, - сообщили в МЧС. - Водителя пришлось извлекать из нее при помощи пневмоножниц и гидравлического инструмента».

Как ранее сообщалось, гибелью двух человек обернулось лобовое столкновение автомобилей Renault и Lada Priora на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановку. В Симферополе произошло столкновение автомобилей Nissan Primera и ВАЗ, в результате которого иномарка врезалась в «умную» остановку, которую установили в течение сегодняшнего дня.

Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке. Главный врач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж поделилась деталями вчерашнего погрома в новом инфекционном модуле.

Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе в Крыму. Один человек погиб и двое оказались в больнице в результате лобового столкновения двух легковушек на ночной трассе в Сакском районе.

В Москве пенсионер погиб из-за портрета Сталина. В Москве местный житель умер, когда попытался повесить в подъезде портрет Иосифа Сталина.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще две смерти от коронавируса

В Крыму еще две смерти от коронавируса

Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом

Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.

Происшествия
Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей

Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей фото

Грозы и ливни, которые бушуют в Крыму вторую неделю, создают немало проблем местным жителям. Обильные осадки затапливают села, оставляют людей без коммуникаций и создают условия для дорожно-транспортных происшествий.

Водный кризис
«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?

«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?

Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации