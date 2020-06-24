Водителя упавшего в канал в Крыму «КамАЗа» засыпало землей в кабине

В районе села Урожайное водитель автомобиля «КамАЗ» не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

О происшествии сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали застрявшего в кабине водителя. В результате аварии мужчина получил ушиб поясницы и закрытый перелом правой голени.

«Кабина оказалась под рыхлой земляной отсыпкой водоотводящего канала трассы, - сообщили в МЧС. - Водителя пришлось извлекать из нее при помощи пневмоножниц и гидравлического инструмента».

Как ранее сообщалось, гибелью двух человек обернулось лобовое столкновение автомобилей Renault и Lada Priora на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе иномарка снесла новую «умную» остановку. В Симферополе произошло столкновение автомобилей Nissan Primera и ВАЗ, в результате которого иномарка врезалась в «умную» остановку, которую установили в течение сегодняшнего дня.

Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке. Главный врач инфекционной больницы Севастополя Инга Матяж поделилась деталями вчерашнего погрома в новом инфекционном модуле.

Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе в Крыму. Один человек погиб и двое оказались в больнице в результате лобового столкновения двух легковушек на ночной трассе в Сакском районе.

В Москве пенсионер погиб из-за портрета Сталина. В Москве местный житель умер, когда попытался повесить в подъезде портрет Иосифа Сталина.