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Коронавирус в Крыму

Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться

19:43 среда, 24 июня 2020
Власти России: коронавирус готовит удар, не расслабляться

фото © pixabay.com

Состояние благодушия граждан от ослабления ограничений по коронавирусу опасно и может привести к новому витку заражения.

Об этом заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.

«В городах, с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного. Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно», – приводит доводы Молчанова пресс-служба Минздрава.

По словам специалиста, предсказать развитие событий очень трудно, но власти рассчитывают на благоразумие россиян. Молчанов призвал граждан обязательно носить маски в общественных местах и в транспорте.

«Благоприятные тенденции могут быть достаточно коварными. Еще одной важной мерой является соблюдение социальной дистанции. По возможности стоит избегать массового скопления людей», – отметил он.

По состоянию на 24 июня в РФ выявлено около 600 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 356 тысяч человек. Официально зарегистрировано 8359 летальных исходов.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (216 095), Московской области (54 879), Санкт-Петербурге (22 632), Нижегородской (15 990) и Свердловской (11 311) областях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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