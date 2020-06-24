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Власть

Власти пообещали, что самочувствие аллергиков улучшится после 10 июля

14:43 среда, 24 июня 2020
Власти пообещали, что самочувствие аллергиков улучшится после 10 июля

фото © 112.msk.ru

Цветение злаковых трав, которое в этом году протекает особенно бурно, пойдет на спад лишь после 10 июля.

Об этом «Известиям» рассказал доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. 

«Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля», – отметил Введенский.

В мае он предсказывал активное цветение травы из-за похолодания в конце весны. Снижение температуры воздуха благоприятно сказывается на формировании побегов растений. Прогнозы сбылись, травы дали в два раза больше побегов, из-за чего ухудшилось самочувствие людей, страдающих от аллергии. С 8 июня индекс сервиса «Пыльца Club» находится на максимуме.

Пока, по словам Введенского, высокие температуры только способствуют цветению. Травы закончат свое цветение лишь к концу лета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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