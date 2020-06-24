Власть
Власти пообещали, что самочувствие аллергиков улучшится после 10 июля
фото © 112.msk.ru
Цветение злаковых трав, которое в этом году протекает особенно бурно, пойдет на спад лишь после 10 июля.
Об этом «Известиям» рассказал доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.
«Мы еще не достигли пика цветения злаковых. Апогей приходится на середину и конец июня. Снижения цветения можно ждать только после 10 июля», – отметил Введенский.
В мае он предсказывал активное цветение травы из-за похолодания в конце весны. Снижение температуры воздуха благоприятно сказывается на формировании побегов растений. Прогнозы сбылись, травы дали в два раза больше побегов, из-за чего ухудшилось самочувствие людей, страдающих от аллергии. С 8 июня индекс сервиса «Пыльца Club» находится на максимуме.
Пока, по словам Введенского, высокие температуры только способствуют цветению. Травы закончат свое цветение лишь к концу лета.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму еще две смерти от коронавируса. Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19. Второй группе добровольцев была введена вакцина от COVID-19 - два десятка человек получили инъекцию лиофилизированной (порошковой) вакциной.
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом. В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса. Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.
«Прислуга» для бояр: сети возмутили фото формы для дворников в Крыму
В Ялте дворников решили одеть в специальную униформу, аналогичную той, которая была у представителей этой профессии в царской России, то есть до 1917 года.
Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад
В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.
Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки
По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, информирует пресс-служба правительства города.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
вчера
Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели
Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.