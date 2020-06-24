Власть
В симферопольском микрорайоне Фонтаны перенесут конечную остановку автобусов
В микрорайоне Фонтаны Симферополя будет перенесена конечная остановка общественного транспорта.
Об этом, по данным городской администрации, говорилось в ходе совещания по вопросам работы общественного транспорта.
Вопрос о переносе остановки подняли жители микрорайона. В ходе выездов на место представителей администрации было решено, что расположение остановочного павильона выбрано неверно.
«Нынешняя остановка расположена так, что не только создает неудобства для жителей, но и пользоваться ей просто опасно. В самое ближайшее время остановка транспорта будет перенесена», - пообещала заместитель главы администрации Вероника Глоба.
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