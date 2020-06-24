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Власть

В симферопольском микрорайоне Фонтаны перенесут конечную остановку автобусов

В микрорайоне Фонтаны Симферополя будет перенесена конечная остановка общественного транспорта.

Об этом, по данным городской администрации, говорилось в ходе совещания по вопросам работы общественного транспорта.

Вопрос о переносе остановки подняли жители микрорайона. В ходе выездов на место представителей администрации было решено, что расположение остановочного павильона выбрано неверно.

«Нынешняя остановка расположена так, что не только создает неудобства для жителей, но и пользоваться ей просто опасно. В самое ближайшее время остановка транспорта будет перенесена», - пообещала заместитель главы администрации Вероника Глоба.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе из-за парада поменяли схему движения общественного транспорта. Схема движения общественного транспорта в Симферополе во время проведения парада, посвященного 75-й годовщине Победы, будет изменена.

Симферополю пообещали новые автобусы. За счет средств республиканского бюджета планируется приобретение 100 единиц автобусов, для Симферополя будет приобретен дополнительный транспорт, который будет работать на муниципальных маршрутах.

В Крыму назвали дату запуска новых междугородних электричек. С 1 июля в Крыму будут запущены новые электрички, которые соединят Севастополь с Евпаторией и Симферополь с Феодосией.

Из Москвы в Севастополь можно будет доехать на поезде. С 1 июля Москву и Севастополь свяжет железнодорожное сообщение.

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