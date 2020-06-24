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Курортный сезон

В Крыму ждут 1,5 млн туристов в первый месяц после коронавируса

17:33 среда, 24 июня 2020
В Крыму ждут 1,5 млн туристов в первый месяц после коронавируса

фото © pixabay.com

Курорты Крыма в июле примут до 1,5 млн туристов.

Такой прогноз озвучил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от миллиона до полутора миллионов туристов, все необходимые меры безопасности и все актуальные рекомендации Роспотребнадзора должны осуществляться в полном объеме», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.

С 15 июня в Крыму возобновили работу предприятия санаторно-курортной сферы: гостевые дома, санатории и отели. Однако до 1 июля они имеют право принимать только жителей полуострова. Начиная со следующего месяца средства в Крым смогут приезжать туристы из российских регионов.

С 1 июля также возобновляют работу детские лагеря в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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