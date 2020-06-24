Власть
В Крыму вводится специальный налоговый режим
фото © Pixabay
Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по РК
Новый налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. Он подходит индивидуальным предпринимателям, соблюдающим все следующие условия:
— ИП получает доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества (например, парикмахер, косметолог, репетитор, сдача квартиры внаем и т.д.);
— при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;
— не привлекают наемных работников по трудовым договорам;
— если планируемая сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. руб.;
— если ИП не осуществляет перепродажу товаров и реализацию ценных бумаг.Статус самозанятого гражданина в Крыму дает возможность легально заниматься любимым делом. Основные плюсы регистрации в качестве самозанятого:
— регистрация и снятие с учета онлайн;
— не нужно подавать декларацию;
— онлайн-касса не требуется (чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог»);
— не нужно уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование;
— можно работать без регистрации в качестве ИП;
— доход подтверждается справкой из приложения «Мой налог»;
— не нужно считать налог к уплате. Он начисляется автоматически в приложении;
— выгодные налоговые ставки. 4% — с доходов от физлиц. 6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет;
— можно совмещать по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно при помощи бесплатного мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС России через кабинет налогоплательщика «Налог на профессиональный доход», через уполномоченные банки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вслед за Крымом цены на бензин резко выросли и в Севастополе. В Севастополе резко выросла цена на автомобильное топливо.
Цены на бензин в Крыму продолжают расти. На крымских АЗС снова выросли цены на топливо. В среднем бензин подорожал на 1%.
Бюджет Крыма увеличен на 20 млрд рублей, но дефицит останется. Доходная часть бюджета на 2020 год увеличена почти на 20,7 млрд рублей.
Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал. Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.
В Крыму еще две смерти от коронавируса
Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей фото
Грозы и ливни, которые бушуют в Крыму вторую неделю, создают немало проблем местным жителям. Обильные осадки затапливают села, оставляют людей без коммуникаций и создают условия для дорожно-транспортных происшествий.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 часа назад
«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?
Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.