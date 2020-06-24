В Крыму вводится специальный налоговый режим

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Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для самозанятых граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по РК

Новый налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. Он подходит индивидуальным предпринимателям, соблюдающим все следующие условия:

— ИП получает доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества (например, парикмахер, косметолог, репетитор, сдача квартиры внаем и т.д.);

— при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор;

— не привлекают наемных работников по трудовым договорам;

— если планируемая сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн. руб.;

— если ИП не осуществляет перепродажу товаров и реализацию ценных бумаг.Статус самозанятого гражданина в Крыму дает возможность легально заниматься любимым делом. Основные плюсы регистрации в качестве самозанятого:

— регистрация и снятие с учета онлайн;

— не нужно подавать декларацию;

— онлайн-касса не требуется (чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог»);

— не нужно уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование;

— можно работать без регистрации в качестве ИП;

— доход подтверждается справкой из приложения «Мой налог»;

— не нужно считать налог к уплате. Он начисляется автоматически в приложении;

— выгодные налоговые ставки. 4% — с доходов от физлиц. 6% — с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет;

— можно совмещать по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно при помощи бесплатного мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС России через кабинет налогоплательщика «Налог на профессиональный доход», через уполномоченные банки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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