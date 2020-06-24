Власть
В Крыму военнослужащего осудили за попытку застрелить начальника и его знакомую
1 мая 2019 г. бывший военнослужащий одной из воинских частей гарнизона К., в результате возникшей ссоры, выстрелил из пистолета «Оса» в своего начальника С. и его знакомую Л., заступившуюся за последнего, а затем высказал ей угрозу убийством.
Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.
В результате вышеуказанных действий подсудимого потерпевшим С. и Л. причинен тяжкий вред здоровью.
Приговором Крымского гарнизонного военного суда К. осужден по п. «б» ч. 3 ст.111, п. «б», «в» ч. 2 ст. 334 и ч. 1 ст. 119 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу потерпевших С. и Л.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Разработчикам карьера в крымской Мазанке грозит уголовное дело. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру экологии и природных ресурсов РК срочно определить размер ущерба, который нанесла незаконная разработка Мазанского карьера (Симферопольский район).
Дети редко мылись и не ели: в Севастополе будут судить нерадивую мать. Жительницу Севастополя будут судить за жестокое обращение со своими малолетними детьми, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Бывшему чиновнику в Севастополе грозит шесть лет тюрьмы за взятку. Бывший главный специалист отдела надзора и контроля управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.
Суд приговорил бахчисарайца к 19 годам колонии за двойное убийство. Верховный суд Крыма приговорил жителя Бахчисарая к 19 годам колонии строгого режима за двойное убийство.
«Прислуга» для бояр: сети возмутили фото формы для дворников в Крыму
В Ялте дворников решили одеть в специальную униформу, аналогичную той, которая была у представителей этой профессии в царской России, то есть до 1917 года.
Дети на военной технике и спецподвоз ветеранов: в Севастополе провели парад
В среду, 24 июня, в Севастополе на центральном проспекте Нахимова провели парад, приуроченный к 75-летию Победы.
Коронавирус в Севастополе: сколько человек заболело за сутки
По состоянию на утро 24 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19, информирует пресс-служба правительства города.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
вчера
Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели
Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.