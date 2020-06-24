В Крыму военнослужащего осудили за попытку застрелить начальника и его знакомую

1 мая 2019 г. бывший военнослужащий одной из воинских частей гарнизона К., в результате возникшей ссоры, выстрелил из пистолета «Оса» в своего начальника С. и его знакомую Л., заступившуюся за последнего, а затем высказал ей угрозу убийством.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

В результате вышеуказанных действий подсудимого потерпевшим С. и Л. причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором Крымского гарнизонного военного суда К. осужден по п. «б» ч. 3 ст.111, п. «б», «в» ч. 2 ст. 334 и ч. 1 ст. 119 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также суд постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в пользу потерпевших С. и Л.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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