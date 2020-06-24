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В Крыму в аэропорту развернули пост ПВО с зениткой и пулеметом

17:02 среда, 24 июня 2020

Военные реконструкторы развернули пост ПВО с зенитным орудием и пулеметом времен Второй мировой войны на привокзальной площади аэропорта «Симферополь».

Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Акция приурочена к 75-летию Победы. В здании пассажирского терминала также выставлены более 400 уникальных марок, почтовых открыток и писем, посвященных событиям военных лет из частной коллекции.

«На площади возле фонтана у нового пассажирского терминала аэропорта установлена армейская штабная палатка. Внутри выставлены аутентичные средства связи времен войны: американская радиостанция AR-88, поставлявшаяся по ленд-лизу, полевой телефон. Атмосферу штаба военных лет создают копии карт обороны и освобождения Крыма, бытовые и личные вещи бойцов Красной Армии», - говорится в сообщении.Кроме того, на площади в аэропорту выставлены образцы вооружения Красной Армии: автоматическое зенитное орудие 61-К, крупнокалиберный пулемет ДШК, автоматы, винтовки и пистолеты. Все желающие также могут посмотреть на взлетающие в аэропорту самолеты из настоящей стереотрубы военных лет. Антураж дополнят реконструкторы из военно-исторических групп «Гром», «Отечество» и Севастопольского военно-исторического клуба в военной форме образцов 1941 и 1944 годов.

Выставки для посетителей аэропорта Симферополь размещены на один день и проводятся с соблюдением мер профилактики COVID-19.

Гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин напомнил, что в июне 1941 года на базе городского аэропорта был создан Особый Черноморский авиаотряд Гражданского Воздушного флота.

«Бывшие гражданские летчики на фактически безоружных самолетах выполняли самые сложные и опасные задания: перевозили раненых с линии фронта, доставляли вооружение и грузы партизанам в самый тыл врага. Открывшимися в аэропорту экспозициями мы хотим еще раз напомнить о героях, отстоявших нашу Родину и одержавших для всех нас такую важную Победу», – отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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