Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врачи рассказали о самочувствии привитых вакциной от COVID-19 ● Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом ● Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса ● Стали известны подробности погрома в севастопольской инфекционке ● На парадах в Крыму будут бесплатно раздавать маски
В Крыму еще две смерти от коронавируса
фото © zdrav.expert
Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Это следует из данных ежедневного мониторинга, опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 24 человека.
Всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции: 36 из них завозные из-за границы, 94 случая – завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 473 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период – 429 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом. В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
Ученые объяснили причину основного симптома коронавируса. Британские исследователи из Лондонского университета и Университета Рединга объяснили, почему люди теряют обоняние при заражении коронавирусом.
Число больных COVID в России приближается к 600 тысячам человек. За последние сутки число зараженных коронавирусом в стране возросло на 7,4 тыс. человек. С начала пандемии в стране выявлено 599 705 случаев заболевания.
Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки. Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.
В Крыму еще две смерти от коронавируса
Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом
В Крыму зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей фото
Грозы и ливни, которые бушуют в Крыму вторую неделю, создают немало проблем местным жителям. Обильные осадки затапливают села, оставляют людей без коммуникаций и создают условия для дорожно-транспортных происшествий.
Аксенов опять внес изменения в Указ о повышенной готовности
Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Крыму. Документ опубликован на портале Правительства РК.
23 часа назад
«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?
Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.