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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще две смерти от коронавируса

10:22 среда, 24 июня 2020
В Крыму еще две смерти от коронавируса

фото © zdrav.expert

Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Это следует из данных ежедневного мониторинга, опубликованных министерством здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее число умерших COVID-положительных пациентов в Крыму составило 24 человека.

Всего на текущий период в Крыму зарегистрирован 631 случай новой коронавирусной инфекции: 36 из них завозные из-за границы, 94 случая – завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 473 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 28 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 429 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Еще один COVID-положительный пациент скончался в Крыму за прошедшие сутки. Один пациент 1935 года рождения с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончался за истекшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще две смерти от коронавируса

В Крыму еще две смерти от коронавируса

Два пациента с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Коронавирус в Крыму
Спада пока нет: в Крыму еще несколько новых случаев заражения коронавирусом

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