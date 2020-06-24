Севастопольцы не могут найти туалеты без помощи губернатора

Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение главе департамента городского хозяйства проинформировать всех жителей и туристов, где в центре Севастополя находятся общественные туалеты, сообщает НТС.

Основания к этому поручению дали обращения севастопольцев в соцсетях.

«Сделайте информацию, где они у вас есть и до какого часа они работают. Я просто удивляюсь: люди постоянно пишут, что их нет в центре. Насколько вы мне докладываете, есть. На «Диалоге» я лично сам проверял, когда в последний раз гулял по Большой Морской – он работает», – заявил Развожаев.

Он дал поручение в ближайшее время повесить указатели, а также проконтролировать, чтобы информация о местах общественного пользования вошла в туристические буклеты.

По словам главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, соответствующая навигация сейчас разрабатывается.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Из-за засухи хватаются за любые идеи»: смогут ли в Крыму добыть воду из-под земли?. Севастопольские ученые утверждают, что нашли способ решить проблему водоснабжения Крыма, пишут СМИ со ссылкой на пресс-центр российского Севастопольского государственного университета.

В Киеве рассказали, как строили дамбу для водной блокады Крыма. Дамбу на украинской части Северо-Крымского канала, которая перекрыла подачу воды на полуостров, планировали строить еще в 2014 году, однако работы начались только в 2016.

В Ялте дворников на набережной заставили «принимать присягу». На городской набережной Ялты 23 июня к «присяге» привели местных дворников. Работники давали «клятву чистоте» в новой, специально пошитой спецодежде, стилизованной в русском стиле ХIX века.

Власти Симферополя похвастались установкой новых урн. Работы по установке новых урн начались на отремонтированной в прошлом году набережной реки Салгир в Симферополе.