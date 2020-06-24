Власть
Севастопольцы не могут найти туалеты без помощи губернатора
Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение главе департамента городского хозяйства проинформировать всех жителей и туристов, где в центре Севастополя находятся общественные туалеты, сообщает НТС.
Основания к этому поручению дали обращения севастопольцев в соцсетях.
«Сделайте информацию, где они у вас есть и до какого часа они работают. Я просто удивляюсь: люди постоянно пишут, что их нет в центре. Насколько вы мне докладываете, есть. На «Диалоге» я лично сам проверял, когда в последний раз гулял по Большой Морской – он работает», – заявил Развожаев.
Он дал поручение в ближайшее время повесить указатели, а также проконтролировать, чтобы информация о местах общественного пользования вошла в туристические буклеты.
По словам главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, соответствующая навигация сейчас разрабатывается.
В тексте использованы материалы: Форпост
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