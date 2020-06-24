Разработчикам карьера в крымской Мазанке грозит уголовное дело

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру экологии и природных ресурсов РК срочно определить размер ущерба, который нанесла незаконная разработка Мазанского карьера (Симферопольский район).

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета министров РК и анонсировал уголовное дело в отношении нарушителей.

«МВД ждет от вас размер ущерба. И поселковая администрация тоже напишет заявление, – заявил Аксенов. – Там персонаж – владелец так называемый карьеров и пароходов – угрожал вчера главе администрации. Я вчера говорил с главой МВД Крыма (Павлом Карандой) – они готовы возбудить уголовное дело, взяли эту ситуацию на контроль».

Как уточнил глава Крыма, действие лицензии на разработку данного карьера приостановлено, однако, некий гражданин, якобы представляющий руководство карьера, угрожал местным жителям. «Представлялся всем депутатом Керченского горсовета, угрожал людям, – уточнил Аксенов. – Карьер разрабатывался вопреки законодательству – была приостановлена лицензия. Но я так понимаю, что там наглость и хамство отдельных персонажей зашкаливали».

В январе текущего года Аксенов поручил отозвать лицензию на разработку другого карьера – на участке Чокаташский в Судаке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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