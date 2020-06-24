Общество
Пять лисят вышли к туристам за едой в горах Крыма
В крымских горах к туристам вышли пятеро маленьких лисят, устроивших «полный беспредел».
Видео животных, резвившихся у моря, один из туристов опубликовал на личной странице в Instagram.
Пользователь соцсети отметил, что сначала появились две лисички, которые вели себя осторожно и тихо — видимо, проверяли обстановку.
— К вечеру их стало пять и начался полный лисий беспредел. Они стали орать друг на друга, драться и в целом вести себя неприлично, как Соловьев с экспертами на своей передаче, — высказался он.
Турист отметил, что лисята выясняли отношения за каждый кусочек брошенной еды и напомнил, что для диких животных иерархия внутри одной семьи, борьба за доминирование — нормальное явление:
— Даже с первых дней жизни между ними не игра, а постоянная битва. По статистике один из пяти лисят умирает еще в норе от подобных семейных отношений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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