«Прислуга» для бояр: сети возмутили фото формы для дворников в Крыму

фото © Мэрия Ялты

В Ялте дворников решили одеть в специальную униформу, аналогичную той, которая была у представителей этой профессии в царской России, то есть до 1917 года.

Об этом у себя на странице в Twitter рассказала блогер Roksolana Today&Крым.

Она уточнила, что местным дворникам за ношение специальной униформы пообещали доплаты к заработной плате, а также специальные значки.

«Власти разрабатывают положение о доплате тем дворникам, которые будут носить форменную одежду… Каждый из вас помимо удостоверения получит знаки, которые были в царские времена… Делается все это за счет средств предпринимателей», - рассказала она об инициативе чиновников ялтинской администрации.

Также она рассказала и о реакции самих представителей этой профессии и других жителей города. По ее сведениям, люди восприняли такой проект властей как унижение.

«Какое унижение, запугивание тем, что привезут чужих людей, что будут получать доплаты только те, кто носит эту одежду, вернемся в царские времена! Так еще никто людей не унижал», - цитирует местных жителей блогер.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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