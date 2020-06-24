«Нельзя забрать то, чего нет»: Зубков прокомментировал идею «напоить Крым» из Тайганского водохранилища

Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, прокомментировал идею главы Крыма Сергея Аксенова «перебросить» из Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы «полностью закрыть потребность» полуострова по воде.

«Я живу и работаю уже больше 10 лет на берегу Тайганского водохранилища и прекрасно знаю его состояние. Сегодня Тайганское водохранилище – это просто маленькая лужа. Не то, что напоить Крым – восточный, западный, центральный – но и близлежащие села нет возможности. Даже парк «Тайган», который расположен на берегу Тайганского водохранилища, сегодня качает воду из последний сил из Белогорского водохранилища, которое находится в трех километрах от парка», – подчеркнул Зубков.

Так, по словам Зубкова, «нельзя забрать то, чего нет», и Тайганское водохранилище, по его мнению, уже превратилось в лужу.

«Там дамба рассыхается, разрушается. Там нет воды. Там долавливают рыбаки в луже последнюю рыбу. Ну, мы все же, крымчане, мы видим в каком состоянии Симферопольское водохранилище сегодня – от него осталась двадцатая часть, наверное. То же самое и здесь (в Тайганском водохранилище). Несчастные полтора-два миллиона кубометров. Сухой остаток, который собрать невозможно. Он уже не течет самотеком через дамбу – это просто лужа, которая испаряется. О каких больших объемах, о каких десятках миллионов кубометров может идти речь о подаче воды в Крым – мне не понятно», – резюмировал крымский бизнесмен.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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