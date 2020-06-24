На поддержку бизнеса в Крыму пообещали еще 3,8 млрд рублей

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С понедельника, 29 июня, предприятиям Крыма начнут выдавать выплаты, которые ранее не вошли в перечень пострадавших отраслей. Финансовая помощь будет оказываться по решению президента РФ Владимира Путина, который распорядился дополнительно выделить 3,8 млрд рублей для крымского бизнеса.

Об этом на заседании Совмина РК заявил Глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика получит из федерального бюджета 3,8 миллиарда рублей для помощи пострадавшим в период пандемии отраслям экономики региона.

«Президент принял такое решение исключительно для Крыма в связи с тем, что у нас присвоение ОКВЭД различным сферам деятельности началось позже, чем по стране. Значительная часть сфер деятельности не попала в постановление правительства. Учитывая исключительные для Крыма обстоятельства, Владимиром Владимировичем было принято решение выделить 3,8 млрд рублей», - пояснил Аксенов. Новые выплаты с 29 июня начнут получать предприятия, которые ранее не смогли получить финансовую помощь, но сохранили 90% штата сотрудников за апрель-июнь.«Мы посчитали, что около 35 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей имеют право на эту меру поддержки», - сказала вице-премьер Крыма – министр финансов РК Ирина Кивико.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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