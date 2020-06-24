На Параде Победы в Севастополе танкист чуть не въехал в толпу

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24 июня во время Парада Победы в Крыму, а именно в Севастополе, главный танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.

Об этом сообщил один из очевидцев.

По информации, инцидент случился возле поворота на площадь Нахимова. Танк, который был во главе колонны, не смог повернуть и поехал прямо в сторону зрителей.

«Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду», — рассказал очевидец.

В свою очередь, представители Южного военного округа России сообщили, что никто из зрителей парада в Севастополе, в котором участвовала историческая техника, не пострадал

«Экипаж танка Т-34 не допустил ЧП на параде в Крыму. Механик при совершении маневра своевременно снизил обороты двигателя и остановил военную технику на безопасном от зрителей расстоянии. Информация о якобы «опасности инцидента для людей» не соответствует действительности», - заявили представители ЮВО в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

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