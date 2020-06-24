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Муфтият Крыма отреагировал на отмену хаджа в 2020 году

15:12 среда, 24 июня 2020

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) предупреждает паломников, которые оформили документы на хадж в Саудовскую Аравию, о необходимости переноса поездки на 2021 год.

Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

Ранее власти Саудовской Аравии выступили с заявлением об отмене хаджа (паломничества в Мекку) для иностранцев. В этом году паломничество будет доступно только для жителей страны и тем, кто уже находится на территории королевства. Кроме того, по-прежнему запрещена умра, то есть малое паломничество к святым местам. Позже Совет муфтиев России поддержал решение Саудовской Аравии отменить хадж в 2020 из-за пандемии коронавируса и призвал верующих дождаться хаджа в следующем году.

«Крымчанам, которые оформили документы и полностью оплатили хадж-тур, предложено перезаключить договор с оператором на 2021 год. Средства, которые они оплатили на бронирование отелей, авиабилеты, трансфер, экскурсии, не пропадают. Многие мечтают о хадже, готовятся к нему годами, поэтому такие новости их расстраивают. Но греха в этом нет: Всевышний вознаграждает за само искреннее намерение совершить паломничество», - отметили в ДУМК.

Также в муфтияте напомнили, что на сегодня Саудовская Аравия занимает первое место по количеству зараженных и умерших от COVID среди арабских стран. Ежегодно на хадж приезжало от четырех до семи миллионов человек, однако в этом году посещение святых мест небезопасно для мусульман России и других стран.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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