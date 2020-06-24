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Власть

Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели

07:17 среда, 24 июня 2020
Минприроды Крыма ограничило посещение лесов еще на три недели

фото © Новости Крыма

Посещение лесов на территории Крыма ограничено еще на три недели в целях обеспечения пожарной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

«Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – говорится в сообщении.

Сейчас лесопожарные формирования и лесная охрана патрулируют территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. Кроме этого, проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах.

Минприроды призвало жителей и гостей Крыма воздержаться от посещения лесных массивов «в связи с прогнозируемым установлением четвертого и пятого классов пожарной опасности на территории Республики Крым по условиям погоды, в связи с отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических условий) и наличием возгораний на территории сопредельной с лесным фондом».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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