Происшествия
Малыш выпал с пятого этажа в Севастополе
В Севастополе из окна 5-го этажа выпал 3-летний малыш. Сейчас он находится в 5-й городской больнице.
Несчастье произошло в Инкермане. Как рассказал источник, трагедия произошла в благополучной семье. Пока мать убирала квартиру, мальчик подставил стул к окну и залез на подоконник.
У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, диагностика на наличие переломов продолжается. Завтра должен состояться консилиум.
Сейчас малыш находится в искусственной коме.
В тексте использованы материалы: Форпост
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