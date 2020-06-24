Малыш выпал с пятого этажа в Севастополе

В Севастополе из окна 5-го этажа выпал 3-летний малыш. Сейчас он находится в 5-й городской больнице.

Несчастье произошло в Инкермане. Как рассказал источник, трагедия произошла в благополучной семье. Пока мать убирала квартиру, мальчик подставил стул к окну и залез на подоконник.

У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, диагностика на наличие переломов продолжается. Завтра должен состояться консилиум.

Сейчас малыш находится в искусственной коме.

В тексте использованы материалы: Форпост

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