Крымские утопающие: на полуострове ливни смывают села и людей

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Грозы и ливни, которые бушуют в Крыму вторую неделю, создают немало проблем местным жителям. Обильные осадки затапливают села, оставляют людей без коммуникаций и создают условия для дорожно-транспортных происшествий.

Пострадавшие крымчане ожидают помощи от российских властей полуострова, но ее обещают не всем.

В правительстве Крыма пообещали выплатить компенсации за ущерб жителям села Первомайское Симферопольского района, где несколько дней назад пострадали 50 домов. Осадки затопили жилье и приусадебные участки селян. Сколько им заплатят, пока неизвестно – чиновники еще не подсчитали ущерб.

Последствия стихии в Первомайском на данный момент выглядят более масштабными, чем в других регионах Крыма, однако в отдельных регионах помощи от власти ждут не меньше – из-за дождей люди потеряли имущество.

Потоп в селе Первомайское произошел из-за накопления воды в верхних грунтах в результате обильных дождей, которые не утихают на полуострове несколько дней. Осадки оказались в домах и на приусадебных участках селян. Они вынуждены были обращаться за помощью к спасателям.

«Совместными силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб района и специалистов МЧС проведены работы по откачке воды, расчистке от загрязнения и мусора придомовых территорий, обустройству отводного канала», – сообщают в крымском главке МЧС России.

23 июня в правительстве Крыма пострадавшим пообещали компенсации. По словам вице-премьера Крыма Ирины Кивико, на данный момент определяются размер ущерба и выплат.

«Домовладений (пострадавших от подтопления) пятьдесят. Делим решением сессии Первомайского сельского поселения на наиболее пострадавших, средней степени и наименее пострадавших. Будет выплачена компенсация из резервного фонда Крыма каждому пострадавшему», – заявила она.

Решение о степени пострадавших домов и сумме ущерба их владельцам обещают принять на сессии 25 июня, а выплачивать их – со следующей недели.

От проливных дождей в Крыму пострадало не только Первомайское, но и часть Симферополя, Раздольненского, Джанкойского и Бахчисарайского районов. В домах местных жителей спасателям пришлось откачивать воду.

Крымчанин Заир Акадыров в своем блоге «Про Крым» сообщает о затоплении частных домов в селе Вилино Бахчисарайского района. По его словам, жители села уже несколько дней ждут помощи от властей.

«В отдельных случаях вода проникла в дом, сарай, теплицы, где пострадало все, что там находилось. Картина очень печальная. Осталось пожелать всем, кто пострадал от стихии, стойкости и терпения, скорейшего решения всех вопросов. Тем более, что люди остались один на один с проблемой», – говорит он.

16 июня сообщалось о подтоплении 15 придомовых участков в селе Ковыльное Джанкойского района и четырех придомовых участков в селе Котовское Раздольненского района.

21 июня в селе Перевальное Симферопольского района в результате сильных дождей течение унесло два автомобиля с людьми. Сотрудникам МЧС России удалось вытащить автомобили из потока. Никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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